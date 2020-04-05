- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم (الأحد)، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبيّن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 345 بعد تسجيل 22 حالة جديدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشار إلى تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، دون رصد أي وفيات جديدة بالمرض.الأردن فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يصيب 22 شخصًا جديدًا في الأردن.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 345صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-05
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم (الأحد)، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبيّن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 345 بعد تسجيل 22 حالة جديدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشار إلى تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، دون رصد أي وفيات جديدة بالمرض.
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:00 PM
تعافي 36 شخصًا من الفيروس
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم (الأحد)، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبيّن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 345 بعد تسجيل 22 حالة جديدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشار إلى تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، دون رصد أي وفيات جديدة بالمرض.
، "كورونا" يصيب 22 شخصًا جديدًا في الأردن.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 345 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يصيب 22 شخصًا جديدًا في الأردن.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 345 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.