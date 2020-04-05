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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، تعود بعضها إلى المسافرين العائدين من دول، ينتشر فيها الوباء، أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.
كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة، تعود لمواطن قطري، يبلغ من العمر 88 عامًا، كان يعاني أمراضًا مزمنة عدة، ومصابًا بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى تسجيل 14 حالة تماثلت للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 123 حالة.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة العامة القطرية
قطر: تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-05
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، تعود بعضها إلى المسافرين العائدين من دول، ينتشر فيها الوباء، أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.
كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة، تعود لمواطن قطري، يبلغ من العمر 88 عامًا، كان يعاني أمراضًا مزمنة عدة، ومصابًا بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى تسجيل 14 حالة تماثلت للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 123 حالة.
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:58 PM
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:02 PM
أعلنت وفاة مسن و14 حالة شفاء
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، تعود بعضها إلى المسافرين العائدين من دول، ينتشر فيها الوباء، أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.
كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة، تعود لمواطن قطري، يبلغ من العمر 88 عامًا، كان يعاني أمراضًا مزمنة عدة، ومصابًا بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى تسجيل 14 حالة تماثلت للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 123 حالة.
، قطر: تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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