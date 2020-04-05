السعودية | الصحة الجزائرية تعلن عن 22 وفاة جديدة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:22 مساءً, 5 أبريل 2020 م أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1320حالة، فيما تم تسجيل 152 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضي.

وأكد الناطق باسم لجنة متابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار أن عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 69 حالة, مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء قد بلغ 90 حالة.

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