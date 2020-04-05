شكرا لقرائتكم خبر

توصيل الأدوية لمرضى منطقة جازان في منازلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان

أطلقت صحة جازان مبادرة توصيل الأدوية للمرضى بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، حيث أعلنت كل منشأة صحية عن وسائل التواصل، لإيصال الدواء للمرضى في منازلهم.

من جهة ثانية نفذت الفرق الرقابية فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 1969 جولة رقابية خلال الـ20 يوما الماضية.

وشملت الجولات مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة لها، للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، حيث باشر فرع الوزارة 2089 بلاغا وشكوى في المغالاة في أسعار المنتجات المعروضة، وتم العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.

Advertisements

وهدفت الجولات لتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود، حيث قامت الفرق الرقابية بحملات مشتركة مع الجهات الحكومية كإمارة المنطقة وصحة جازان وأمانة المنطقة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة أثناء جولاتها توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

إلى ذلك وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان اتفاقية مع أحد الأسواق المتخصصة لتأمين 300 سلة غذائية لأسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة، بمبلغ إجمالي وصل إلى 90,000 ريال، وذلك مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناة تلك الأسر.

وأوضحت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة الزكري أن صرف السلال يتم بموجب كوبونات (قيمة كل منها 300 ريال)، إلى جانب 10% إضافية تبرعا من إدارة الأسواق تقديرا منهم لأوضاع هذه الأسر وبما يتيح لهم حرية اختيار الأصناف المناسبة، مشيرة إلى استمرار اللجنة في التواصل مع الأسر عبر البدائل الالكترونية لبحث حالتهم وتقديم الخدمات، ومتابعة قضايا عائليهم النزلاء لدى الجهات المختصة بالمنطقة.