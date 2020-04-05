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أمانة الشرقية تعالج الحفر والهبوطات في شوارع الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

بهدف رفع كفاءة الطرق وتطويرها وفقا لأعلى معايير السلامة المرورية، كثفت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أعمال معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الاسفلتية لبعض الشوارع بمحافظة الخبر من خلال تخصيص فرق لأعمال الصيانة، حيث تم الانتهاء من معالجة أكثر من 350 حفرة.

وأوضحت الأمانة أن لديها برنامجا تهدف من خلاله إلى معالجة الحفر والتشققات الأرضية كافة وإصلاحات مواقع الهبوط لكل الشوارع في جميع أنحاء الخبر، ضمن برنامج متكامل لتطوير شبكة الشوارع لمواجهة التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الشوارع القائمة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمحافظة، واستمرار العمل بمعالجة الحفر والتشققات كافة طوال الفترة القادمة، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتنقل.