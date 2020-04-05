شكرا لقرائتكم خبر

تخصصي الطائف يوزع وصفات علاجية للمرضى في منازلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

أوصل منسوبو إدارة الرعاية الصيدلانية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 1381 وصفة علاجية لمنازل المرضى خلال 7 أيام منذ بدء المبادرة في مختلف أحياء المحافظة، والتي تأتي ضمن مبادرة إيصال الأدوية للمرضى بالمستشفى والمرضى بمركز السكر والغدد الصماء.

وأوضح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، الدكتور علي الزهراني، أن أقسام وإدارات المستشفى قدمت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحتى الآن أكثر من 33 مبادرة صحية وطبية وتثقيفية وتوعوية ومجتمعية لخدمة المرضى والمراجعين، وفق أعلى معايير الوقاية والحماية من العدوى، والتي وضعتها وزارة الصحة للوقاية من كورونا، وحتى يتسنى للمواطن والمقيم الحصول على الخدمة وهو في منزله ودون تكبده عناء الحضور للمستشفى.

وأكد استمرار المبادرات المجتمعية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، بما يضمن بقاءهم في منازلهم والتزامهم بالتعليمات الرسمية في منع التجول عن طريق تسخير المستشفى لمنصات وبرامج التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة، لتكون حلقة الوصل بين المستشفى ومتلقي الخدمة الصحية والطبية، ومن ذلك تحويل لقاءات واجتماعات الإدارة أونلاين عبر البث المباشر يوميا لإدارة أزمة جائحة كورونا.