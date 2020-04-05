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250 ألف مستفيد من الخدمات العدلية خلال 14 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة- الرياض

قدمت وزارة العدل عبر بوابة ناجز خلال 14 يوما نحو ربع مليون خدمة للمستفيدين عن بعد وهم في منازلهم.

وعملت الوزارة ممثلة في وكالة التحول الرقمي فور صدور قرار تعليق العمل على تجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل عن بعد، حيث نجحت فرق العمل التقنية وخلال 24 ساعة في تدشين منصة العمل عن بعد لتمكين الكوادر العدلية من قضاة وموظفين من الدخول لـ15 نظاما عن بعد.

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وأعدت العدل برنامجا تدريبيا تفاعليا لتدريب منسوبيها على العمل عن بعد، حيث ساعدت البنية التقنية للوزارة وأنظمتها المتقدمة على سرعة تمكين العمل الرقمي عن بعد وبكفاءة عالية. وعلى المستوى الإداري أنجز موظفو الوزارة 20 ألف معاملة عن بعد.

وشكلت الوزارة عددا من فرق العمل من ضمنها فريق متخصص لدعم وتمكين العمل عن بعد، يعمل على مدار الساعة لضمان سير العمل بأقصى كفاءة تشغيلية، وفريق «ثقافة العمل عن بعد»، وهو فريق مشترك من إدارات عدة يستهدف إثراء وتوعية منسوبي الوزارة بآليات العمل عن بعد، وعمل الفريق على بناء مسار تواصل فعال يجمع منسوبي الوزارة عن بعد عبر عدد من التطبيقات التفاعلية.

وعملت الوزارة على دراسة وتقييم الأسبوع الأول من العمل عن بعد لدى منسوبيها وأعدت «دراسة تجريبية»، حيث أجرت اختبارا لـ3000 موظف للتعرف على تجربتهم في العمل عن بعد، وجرى على إثر ذلك وفق المعطيات والنتائج، الأخذ بعدد من التوصيات لتحسين تجربة العمل عن بعد لضمان جودتها تيسيرا وخدمة للمستفيدين ولضمان سير منظومة العدالة بجودة وإتقان.