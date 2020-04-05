9 عيادات متنقلة في أحياء المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحمد القثمي - المدينة المنورة
وفرت صحة المدينة المنورة نحو 9 عيادات متنقلة في محتلف الأحياء، ولك بحسب المتحدث الرسمي لصحة المدينة مؤيد أبوعنق.
وأوضح لـ«مكة» أن كل عيادة يتوفر بها ما بين 20 إلى 50 كادرا طبيا يعملون على مدار الـ 24 ساعة، مشيرا إلى أن العيادات تقدم الفحص للجميع دون أي استثناء، وأخذ العينات في حال الاشتباه، يتم بعدها نقل الحالة لأقرب مستشفى لمباشرتها فورا.
وقال أبوعنق إن هناك فرقا ميدانية تتقصى عن الحالات وتقوم بالكشف وإحالة من لديه أعراض إلى أحد المستشفيات.
ونصح باتباع الإجراءات الوقائية، خصوصا في التعامل مع مقدمي خدمات التوصيل المنزلي، لافتا إلى أنه ينبغي تطبيق إجراءات صحية وقائية في استلام الطلبات و التعامل مع الوضع، مؤكدا أن التزام المجتمع بالتعليمات أهم سبب لانحسار تفشي الوباء.
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