خادم الحرمين يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وحرصا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، جرى التوجيه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج.
ويأتي ذلك تأكيدا على اهتمام الدولة بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.
وأعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الالكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة الكترونيا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.
وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة بدأ اعتبارا من أمس، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل. وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يوما.
وأوضحت وزارة الخارجية أن المنصة الالكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد 920033334، وتمنت للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن، وأن يبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة.
المملكة تسخر كل طاقاتها لخدمة المواطن
- المملكة حريصة على أبنائها المواطنين وعلى ضمان صحتهم
- الجهات المختصة تراعي ظروف المواطنين وتتعامل معها بما يضمن العناية بالأولويات وخدمة جميع المتقدمين للمنصة
- تعتني وزارة الخارجية بكافة الطلبات المقدمة عبر المنصة الموحدة
- من أجل صحة وسلامة المواطنين القادمين ستتم استضافتهم في عزل صحي لمدة 14 يوما برعاية وزارة الصحة
- تشترك كافة الجهات لتكون عودة المواطنين آمنة
- لن تتخلى المملكة عن مواطنيها تحت أي ظرف من الظروف
- التأخر في إعادة المواطنين يعود لأسباب صحية ولحمايتهم بإذن الله وتوفير الاشتراطات الطبية اللازمة في الظروف التي يعيشها العالم
- المنصة والرقم الموحد وحسابات التواصل تستقبل جميع التساؤلات وترد عليها
- عودة المواطنين اختيارية وليست إلزامية
- لا داعي لزيارة مقرات البعثات، فالحلول التقنية ضمنت خدمة جميع الراغبين في العودة
- المملكة حريصة على مواطنيها أينما كانوا، وهناك آلية سيتم مراعاتها في خدمة عودة المواطنين
- المملكة سخرت كل طاقاتها لخدمة المواطن وكلفت كافة الجهات الحكومية بالعمل حرصا على عودة آمنة للمواطن، وهيأت أماكن الإيواء وأماكن العزل الصحي، والتي تم تجهيزها بكل الإمكانات الطبية المطلوبة
- كل المواطنين الذين وصلوا إلى أرض المملكة سيخضعون للعزل الصحي بإشراف وزارة الصحة ولمدة 14 يوما، لحماية أمن وسلامة وطننا الصحية
- لا يتردد أي مواطن سعودي في كل بقاع الأرض وبأي حال من الأحوال بالتواصل مع بعثة بلده، أو أقرب بعثة لبلده منه، أو وزارة الخارجية، فعودة المواطن إلى المملكة بأمان واجبنا.
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