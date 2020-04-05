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خادم الحرمين يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وحرصا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، جرى التوجيه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج.

ويأتي ذلك تأكيدا على اهتمام الدولة بمتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

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وأعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الالكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة الكترونيا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة بدأ اعتبارا من أمس، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل. وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يوما.

وأوضحت وزارة الخارجية أن المنصة الالكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد 920033334، وتمنت للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن، وأن يبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة.

المملكة تسخر كل طاقاتها لخدمة المواطن