عيادات الأسنان بيئة خصبة لانتقال عدوى كورونا.. وأخصائية تحدد المحاذير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

خلص 12 بحثا نشرت في الفترة بين أواخر ديسمبر 2019م ومارس الماضي عن فيروس كورونا وعلاج الأسنان في موقع Pubmed، إلى أن عيادات الأسنان من بين الأماكن التي انتقلت فيها العدوى بالفيروس، ولا سيما للممارسين الصحيين فيها، إذ أظهرت إحدى الدراسات إصابة 62 طبيب أسنان صينيا بالفيروس نتيجة علاجهم أسنان مصابين بكورونا المستجد (كوفيد 19)، وهذا بخلاف حالات الإصابة غير المسجلة في أوروبا وأمريكا. وتمت هذه الدراسات والأبحاث من قبل متخصصين في علم الأحياء والميكروبات والفيروسات على مجموعة كبيرة من المصابين بالفيروس، لمعرفة سير المرض في كل من هولندا وروسيا وألمانيا وجامعة من أمريكا وأخيرا مجموعة من جامعة هونج كونج والتي نشرت في مجلة international journal of oral sience، وذلك بحسب اختصاصية تجميل وزراعة الأسنان بمركز طب الأسنان التخصصي بجدة التابع لمجمع الملك عبدالله، الدكتورة عبير بخاري لـ»مكة»، والتي اطلعت على الأبحاث وترجمتها ولخصتها ليستفيد منها العاملون في مجال طب الأسنان بالمملكة.

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وأوضحت بخاري أنه على الرغم من إغلاق عيادات مثل طب الفم أثناء الوباء في كثير من الدول التي سجلت حالات إصابة بالفيروس، إلا أنه لا يزال عدد كبير من مرضى الطوارئ يذهبون إلى عيادات طب الأسنان والمستشفيات لتلقي العلاج، مما يحتم وعي والتزام الممارسين الصحيين في عيادات الأسنان بطرق الوقاية من العدوى بالفيروس فور وصول مريض الأسنان وبعدها التشخيص والعلاج، مبينة أن مرضى الأسنان والممارسين الصحيين في العيادات، يتعرضون للفيروس الموجود في تجويف الفم والجهاز التنفسي، إذ تحمل أدوات العناية بالأسنان دائما خطر الإصابة بالعدوى بسبب:

التواصل وجها لوجه مع المرضى

التعرض المتكرر للعاب والدم وسوائل الجسم الأخرى

التعامل مع الأدوات الحادة

انتشار الفيروسات المحمولة جوا بسبب تطاير اللعاب أثناء العلاج

حدوث تلوث جوي ينقل العدوى، جراء تطاير قطرات مختلطة مع لعاب ودم المريض المصاب

طرق الانتقال المحتملة لفيروس كورونا في علم الفم:

الانتشار المحمول جوا

انتشار التلامس

انتشار السطح الملوث

استراتيجيات منع انتقال فيروس كورونا أثناء تشخيص وعلاج الأسنان