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الصحة: تزايد أعداد الإصابات في حدود آمنة والتنقلات المخالفة للضوابط مقلقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 68 حالة و5 وفيات، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في المملكة 2385 حالة، والحالات المتعافية 488 حالة، والوفيات 34 وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي أمس أن الحالات الجديدة تسجل على مرات عدة يوميا، وترصد على الموقع الرسمي المعتمد، مبينا أن نسبة المصابين بفيروس كورونا من السعوديين 47%، و53% للأجانب.

وأضاف أن نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة «مقلقة»، لكنه أشار في السياق نفسه إلى أن أعداد الإصابات ترتفع لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى.

من جهته أفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بأن هناك اجتماعات يومية لمتابعة تطورات الفيروس والحالات المسجلة، مشيرا إلى تسخير أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات لتلقي البلاغات ومتابعتها، وهناك تنسيق مع الأمن العام فيما يخص طلبات التنقل، مؤكدا أن سيارات الإسعاف تخضع لعمليات تعقيم بعد نقل أي مصاب، مبينا أن المكالمات الواردة إلى هاتف هيئة الهلال الأحمر بلغت أكثر من 350 ألف مكالمة، والبلاغات أكثر من 96 ألف بلاغ.​​

وأشار المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى إطلاق مبادرات تهدف لمساعدة منشآت القطاع الخاص في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتأجيل سداد قيم ضريبية خلال الفترة الحالية، وإلغاء الغرامات على الأقساط المسددة، مبينا أن توفير السيولة للقطاع الخاص ضمن أولويات الهيئة.

توزيع 1863 حالة نشطة في المدن حتى الآن:

الرياض 588

مكة المكرمة 346

جدة 218

المدينة المنورة 216

القطيف 124

الدمام 108

الهفوف 41

الخبر 38

الظهران 35

تبوك 32

الطائف 24

خميس مشيط 16

الخفجي 14

بريدة 13

الباحة 10

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أبها 8

رأس تنورة 5

الرس 4

بيشة 3

محايل عسير 3

المبرز 2

الدرعية 2

الجبيل 2

نجران 2

سيهات 2

أحد رفيدة 1

البدائع 1

الدوادمي 1

الحناكية 1

المجمعة 1

الوجه 1

ضبا 1

حفر الباطن 1

صامطة 1

ينبع 1

206إصابات

68تعاف

2,385

المتعافون 488

الوفيات 34

الحالات النشطة 1863