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3732 وجبة مجانية لنزلاء فنادق المحاجر الصحية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

وزعت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة 3732 وجبة ساخنة لنزلاء فنادق المحاجر الصحية في العاصمة المقدسة، إضافة الى 3772 عبوة مياه، و 500 قطعة خبز على مدى أربعة أيام.

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وتمثلت جهود الجمعية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الأسبوع الأول من شعبان الحالي في حزمة مساعدات، منها شراء مستلزمات طبية لأحد المستشفيات بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة، كما عملت على تأمين وجبات ساخنة للعاملين في 12 مركزا صحيا بمكة المكرمة، بواقع 5 آلاف وجبة.

كما قدمت الإعاشة للجاليات الأفريقية بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة، بواقع 12 ألف وجبة.

الوجبات والمساعدات الموزعة: