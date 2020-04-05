3732 وجبة مجانية لنزلاء فنادق المحاجر الصحية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة
وزعت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة 3732 وجبة ساخنة لنزلاء فنادق المحاجر الصحية في العاصمة المقدسة، إضافة الى 3772 عبوة مياه، و 500 قطعة خبز على مدى أربعة أيام.
وتمثلت جهود الجمعية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الأسبوع الأول من شعبان الحالي في حزمة مساعدات، منها شراء مستلزمات طبية لأحد المستشفيات بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة، كما عملت على تأمين وجبات ساخنة للعاملين في 12 مركزا صحيا بمكة المكرمة، بواقع 5 آلاف وجبة.
كما قدمت الإعاشة للجاليات الأفريقية بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة، بواقع 12 ألف وجبة.
الوجبات والمساعدات الموزعة:
- 18 ألف وجبة ساخنة للأسر الفقيرة والمتضررة من منع التجول والمنقطعة عن العمل
- 6000 وجبة ساخنة لطلاب المنح الوافدين بجامعة أم القرى
- 350 سلة غذائية لطلاب المنح الوافدين بجامعة أم القرى
- 110 آلاف رغيف خبز على الأحياء الواقعة داخل المنع الكامل للتجول قبل تعميمه
- 12 مركزا صحيا في مكة المكرمة وزعت عليها سقيا بواقع 300 ألف قارورة ماء
- 12 ألف وجبة للجالية الأفريقية
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