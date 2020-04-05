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تصدير أول شحنة من نفط الخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الكويت

أعلنت وزارة النفط الكويتية أمس تصدير أول شحنة من نفط الخفجي بالمنطقة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع لخمس سنوات.

وكتبت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع تويتر «في 5-4 أبريل 2020 جرى تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات، عبر الناقلة الكويتية (دار سلوى)».

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وكان وزيرا النفط السعودي والكويتي وقعا في ديسمبر الماضي اتفاقا لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة.

يذكر أن السعودية والكويت أوقفتا إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل أكثر من خمس سنوات، مما قلص إمدادات النفط العالمية بنحو 500 ألف برميل يوميا في حينها.

وتشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تديرها مؤسسة البترول الكويتية، و»شيفرون» نيابة عن السعودية، بينما يدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة الكويتية لنفط الخليج.