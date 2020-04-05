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59 % انخفاض الحوادث منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجلت نسبة الحوادث المرورية المغطاة من شركة نجم لخدمات التأمين «نجم» على طرقات المملكة انخفاضا كبيرا، بالتزامن مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وفي مقدمتها حظر التجول، وإجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها حكومة المملكة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ووفقا لإحصائية نجم، فإن عدد الحوادث المرورية بشكل عام، انخفض بنسبة 59% منذ بداية مارس، ولا سيما خلال فترة الحظر الممتدة بين 23 و31 مارس 2020، والتي كانت الأكثر انخفاضا.

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وبينت الإحصائية أن التزام كبرى المؤسسات من القطاعين العام والخاص بإجراءات حظر التجول، وفي مقدمتها المدارس والجامعات، والعمل عن بعد، قد ساهم في الحد من الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث على نحو ملحوظ. هذا بالإضافة إلى توقف وإلغاء كل المناسبات والفعاليات التي كانت مقررة خلال هذه الفترة، منعا لانتشار الفيروس.

ونوهت نجم باعتماد تطبيقها الرقمي وانتشاره خلال هذه الفترة على نحو واسع، بعدما أكد فعاليته في سرعة التبليغ عن الحادث وتحويل البلاغ إلى المعاين، ووصول الأخير إلى موقع الحادث بزمن أقل بنسبة 25% مقارنة مع الاستعانة بمركز الاتصال.

ودعت شرائح المجتمع كافة إلى متابعة التزامهم بإجراءات الحظر والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضروة القصوى، لأنها الوسيلة الفضلى للحد من انتشار وباء «كورونا»، وما لذلك من أهمية في استعادة دورة الحياة طبيعتها في فترة قريبة بمشيئة الله.