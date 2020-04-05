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توقعات بهطول أمطار رعدية على محافظات بمنطقة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالسيول، وذلك على كل من الطائف والعرضيات وميسان‏.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول إلى الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.