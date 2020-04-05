دعم قدرات 15 بلدية في جدة لمكافحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

كلفت أمانة محافظة جدة 284 مراقبا و1763 عاملا لدعم قدرات 15 بلدية تابعة لها في أعمال مكافحة فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية.

وأوضح وكيل أمين المحافظة لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني أن بلديات المحافظات تعمل على تكثيف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومنها تطهير وتعقيم 6141 موقعا، ونفذت 11677 جولة رقابية، و5587 جولة إصحاح بيئي، استخدمت خلالها 445 معدة وآلية مختلفة.

من جهتها واصلت الأمانة عبر فرقها الميدانية أعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء إلى جانب تكثيف الأعمال الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بهدف توعية العاملين وضبط المخالفات.