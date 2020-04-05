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عقد جلسات مجلس الشورى واجتماعات لجانه عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد.

ويأتي التوجيه في سياق حرصه على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن.

ويستهل المجلس ابتداء من اليوم عقد أولى جلساته ـ عبر الشبكة الافتراضية - برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي يناقش خلالها بنودا مدرجة على جدول أعماله، حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

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ويناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

بعد ذلك ينتقل إلى مناقشة تـقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439 /1440هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.