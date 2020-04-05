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استشارات هاتفية لطلبة التربية الخاصة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة التربية الخاصة للبنات، مبادرة «تواصلك معي» لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية عبر الهاتف في المجالات النفسية والسلوكية والنطق والتخاطب لأولياء الأمور وطالبات التربية الخاصة في جميع المراحل التعليمية ومراحل التدخل المبكر.

وأوضحت مديرة التربية الخاصة للبنات بتعليم الرياض ابتسام الأحمد أن المبادرة تأتي من منطلق توفير الطرق البديلة لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والتدريبية عن بعد وقت الأزمات من خلال عدد من الكوادر المتخصصة في الخدمات المساندة النفسية والسلوكية لأولياء الأمور وطلاب وطالبات التربية الخاصة بمختلف فئاتهم.

من جهتها أطلقت إدارة التربية الخاصة بنين مبادرتها تواصلكم يسعدنا عبر هاتفها الاستشاري لخدمة وتلقي استفسارات طلاب التربية الخاصة وأسرهم عبر الواتساب للرقم (0114767365)، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، ومن الرابعة عصرا حتى السادسة مساء.