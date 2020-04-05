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صرف 18 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات بعسير

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صرف 18 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات بعسير
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ أبها

صرفت إدارة تعليم منطقة عسير مبلغ 18,748,422 ريالا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهري ربيع الآخر، وجمادى الأولى، من العام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب بالإدارة علي صهفان، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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