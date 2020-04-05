«طمني» يتيح معرفة مواقع توفر الكمامات والمعقمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض
أتاح تطبيق «طمني» التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء معرفة أماكن توفر المعقمات والكمامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة.
ويجري تحديث الكميات المتوفرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» من الكمامات والمعقمات بشكل فوري من خلال الربط والتواصل المستمر مع الصيدليات.
كما يمكن للمستهلك معرفة مواقع الصيدليات المرجعية والأدوية المتوفرة فيها التي قد لا يجدها في صيدليات أخرى، ويبلغ عددها حاليا نحو 170 صيدلية موزعة في أنحاء المملكة.
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