شكرا لقرائتكم خبر

28 شحنة مساعدات من الصين لطهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين

أعلن السفير الإيراني في بكين محمد كشاورز زاده أن الصين أرسلت خلال الأيام الماضية 28 شحنة من المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

وكتب كشاورز زاده على موقع تويتر أمس «في ظل الجهود الدؤوبة للزملاء في السفارة الإيرانية فقد تم إرسال شحنتين من المساعدات الطبية من قبل الحكومة والشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا في إيران».

وأضاف كشاورز زاده أنه تم حتى الآن إرسال 28 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية المقدمة من الحكومة والشعب الصيني من مدن بكين وشنجهاي وغوانجو إلى إيران لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن السفير الإيراني فقد شملت المساعدات الطبية أكثر من عشرة ملايين كمامة طبية، و500 ألف عدة طبية تشخيصية و300 ألف قطعة ملابس خاصة بالأطباء والممرضين ومليونين و200 ألف من الكفوف و500 غرفة جاهزة للمستشفيات وكذلك كميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية الأخرى.