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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، تعود بعضها إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.
كما أعلنت الوزارة، تسجيل حالة وفاة، تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 88 عاما كان يعاني من عدة أمراض مزمنة ومصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى تسجيل 14 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 123 حالة.فيروس كورونا الجديد
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:58 PM
أعلنت وفاة مسن و14 حالة شفاءالصحة القطرية تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، تعود بعضها إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.
كما أعلنت الوزارة، تسجيل حالة وفاة، تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 88 عاما كان يعاني من عدة أمراض مزمنة ومصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى تسجيل 14 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 123 حالة.
، الصحة القطرية تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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