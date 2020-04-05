- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم رصدها 294 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد - 19"، تم التعرُّف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.
وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:43 PM
ارتفاع الحالات التي تم تشخيصها إلى 1798"الصحة الإماراتية": شفاء 19 حالة.. وتسجيل 294 إصابة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم رصدها 294 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد - 19"، تم التعرُّف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.
وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.
، "الصحة الإماراتية": شفاء 19 حالة.. وتسجيل 294 إصابة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة الإماراتية": شفاء 19 حالة.. وتسجيل 294 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.