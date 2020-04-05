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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف 18748422 ريالًا، تمثّل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهرَيْ: ربيع الثاني، وجمادى الأولى، من العام الدراسي الجاري.
وفي التفاصيل: أوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.تعليم عسير
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:23 PM
"صهفان": تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف 18748422 ريالًا، تمثّل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهرَيْ: ربيع الثاني، وجمادى الأولى، من العام الدراسي الجاري.
وفي التفاصيل: أوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.
، "تعليم عسير" يعتمد 18 مليون ريال مكافآت وإعانات للطلاب والطالبات ،
المصدر : الخليج 365
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