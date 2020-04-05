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أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم الأحد المرحلة الأولى من التدريب التربوي عن بُعد للمعلمين والمعلمات، وذلك ضمن الخطة التدريبية لتعليم شرورة هذا العام، وذلك بمتابعة مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا.
وفي التفاصيل، بلغ عدد البرامج التدريبية المقدَّمة خلال هذه المرحلة 18 برنامجًا، قدَّمها 9 مدربين و8 مدربات، بواقع 40 ساعة تدريبية، استفاد منها 1484 معلمًا، و1350 معلمة.
وشملت البرامج العديد من التخصصات لمعلمي ومعلمات المراحل التعليمية كافة، وذلك في مقدمات في بيئات التعليم، وخدمات قوقل لتطوير التعليم، والتوجيه والإرشاد في الأزمات، والمراحل السبع في تكوين القراءة والكتابة، ومواجهة الأزمات، والجداول الإلكترونية، وفن إدارة المخاطر، وإعداد الاختبارات الإلكترونية، وإدارة التواصل عبر الإعلام الجديد.فيروس كورونا الجديد
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:18 PM
شملت 18 برنامجًا بواقع 40 ساعة تدريبية.. واستفاد منها 2834 معلمًا
أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم الأحد المرحلة الأولى من التدريب التربوي عن بُعد للمعلمين والمعلمات، وذلك ضمن الخطة التدريبية لتعليم شرورة هذا العام، وذلك بمتابعة مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا.
وفي التفاصيل، بلغ عدد البرامج التدريبية المقدَّمة خلال هذه المرحلة 18 برنامجًا، قدَّمها 9 مدربين و8 مدربات، بواقع 40 ساعة تدريبية، استفاد منها 1484 معلمًا، و1350 معلمة.
وشملت البرامج العديد من التخصصات لمعلمي ومعلمات المراحل التعليمية كافة، وذلك في مقدمات في بيئات التعليم، وخدمات قوقل لتطوير التعليم، والتوجيه والإرشاد في الأزمات، والمراحل السبع في تكوين القراءة والكتابة، ومواجهة الأزمات، والجداول الإلكترونية، وفن إدارة المخاطر، وإعداد الاختبارات الإلكترونية، وإدارة التواصل عبر الإعلام الجديد.
، "تعليم شرورة" يُنهي المرحلة الأولى من التدريب التربوي عن بُعد للمعلمين ،
المصدر : الخليج 365
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