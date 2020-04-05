محمد بن مسعود - الدمام - لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫ كورونا أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام. وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.فيروس كورونا الجديد 05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:12 PM لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫كورونا Advertisements بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام. وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين. الكلمات المفتاحية ، بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية ،

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