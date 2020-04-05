شكرا لمتابعة خبر عن الملحقية في أمريكا: الطالب المغادر لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة أنه في حال مغادرة الطالب لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه حتى نهاية فصل الربيع ٢٠٢٠م لمن هم مسجلين ومستمرين بالدراسة.

وأضافت الملحقية الثقافية:" على أن لا تؤثر مغادرتهم على وضع إقامتهم القانوني، وتقديم إفادة بذلك من قبل الجامعة ".

ولفتت الملحقية الثقافية:" مايخص فصل الصيف الدراسة في فصل صيف ٢٠٢٠ م اختيارية، وفي حال رغب الطالب الدراسة يستمر الصرف عليه، على أن تكون الدراسة عن بعد و بموافقة وإفادة الجامعة بأن وجود الطالب خارج بلد الدراسة لن يؤثر على وضعه القانوني للإقامة ".