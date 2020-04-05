شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..شفاء أصغر حالة إصابة بكورونا وتسليمه لذويه بالدوادمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، شفاء أصغر حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة وتسليمه لذويه في الدوادمي.

وسادت الفرحة محافظة الدوادمي و منسوبي المستشفى بعد أن تقرر هذا اليوم الأحد خروج الحالة المسجلة لمصاب وهو طفل يبلغ من العمر عدة أيام عندما اكتسب الفيروس ، حيث تم توديعه بالورود ومرافقته لمنزل ذويه.

وظهر في الفيديو تسليم الطفل بواسطة فريق طبي بسيارة إسعاف مجهزة و مخصصة ، مع التوصيات باستمرار العزل المنزلي لاستكمال المدة المحددة حسب سياسة مكافحة العدوى والطب الوقائي.