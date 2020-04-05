شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..شفاء أصغر حالة إصابة بكورونا وتسليمه لذويه بالدوادمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو متداول، شفاء أصغر حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة وتسليمه لذويه في الدوادمي.
وسادت الفرحة محافظة الدوادمي و منسوبي المستشفى بعد أن تقرر هذا اليوم الأحد خروج الحالة المسجلة لمصاب وهو طفل يبلغ من العمر عدة أيام عندما اكتسب الفيروس ، حيث تم توديعه بالورود ومرافقته لمنزل ذويه.
وظهر في الفيديو تسليم الطفل بواسطة فريق طبي بسيارة إسعاف مجهزة و مخصصة ، مع التوصيات باستمرار العزل المنزلي لاستكمال المدة المحددة حسب سياسة مكافحة العدوى والطب الوقائي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..شفاء أصغر حالة إصابة بكورونا وتسليمه لذويه بالدوادمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.