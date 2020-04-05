شاهد.. تصوير جوي يوثق سيول القويعية بعد هطول الأمطار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق تصوير جوي جريان سيول القويعية إثر استمرار هطول أمطار غزيرة أمس السبت. وثق تصوير جوي جريان سيول القويعية إثر استمرار هطول أمطار غزيرة أمس السبت. ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.

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