شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يحسم الجدل حول زواج من هم دون 18 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال محمد الوهيبي مستشار قانوني ومحكم قضائي إن زواج من هم دون 18 عاما ليس ممنوعا ولكن منظما.
وأضاف الوهيبي خلال حواره في برنامج " سيدتي ":" من هو دون 18 عاما يجب عليه التقدم لمحكمة الأحوال الشخصية في كافة المدن والمناطق ".
ولفت الوهيبي:" يجب إصدار موافقة للسماح له بالزواج ثم يذهب للمأذون لعقد النكاح للتسهيل عليه "، مبينا:" يجب أن عقد النكاح في حضور والدة الفتاة وإحضار الفتاة للتأكد من موافقتها ".
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