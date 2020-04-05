شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يحسم الجدل حول زواج من هم دون 18 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال محمد الوهيبي مستشار قانوني ومحكم قضائي إن زواج من هم دون 18 عاما ليس ممنوعا ولكن منظما.

وأضاف الوهيبي خلال حواره في برنامج " سيدتي ":" من هو دون 18 عاما يجب عليه التقدم لمحكمة الأحوال الشخصية في كافة المدن والمناطق ".

ولفت الوهيبي:" يجب إصدار موافقة للسماح له بالزواج ثم يذهب للمأذون لعقد النكاح للتسهيل عليه "، مبينا:" يجب أن عقد النكاح في حضور والدة الفتاة وإحضار الفتاة للتأكد من موافقتها ".