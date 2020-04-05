شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تنشر مقطع فيديو ضمن حملة "عاذرينكم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية " عش بصحة " في تويتر نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية " عش بصحة " في تويتر [email protected] ، مقطع فيديو توعوي للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) والحد من انتشاره ، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها " الصحة " مؤخراً بالشراكة مع شركة "سابك " تحت شعار "عاذرينكم " تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم" حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) والحد من انتشاره . وتضمن مقطع الفيديو أبيات شعرية مؤثرة ومعبرة تقول : بركم يا عيالنا قول وفعايل .... وبعدكم خير لنا وخوف علينا عاذرينكم في الوصل والشك زايل .... الوطن هذا لنا ومنا وفينا

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