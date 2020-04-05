مستشفى القويعية تُعلق على فيديو نقل مصابين بفيروس كورونا إلى القرى

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): علّقت مستشفى القويعية العام، على مقطع الفيديو المتداول بشأن نقل حالات مصابة بفيروس كورونا إلى قرى تابعة للمحافظة. علّقت مستشفى القويعية العام، على مقطع الفيديو المتداول بشأن نقل حالات مصابة بفيروس كورونا إلى قرى تابعة للمحافظة. وأكدت أن المقطع المذكور غير صحيح، مطالبة بأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم تداول تلك الإشاعات. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19؛ ليصل الاجمالي 2385 حالة.

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