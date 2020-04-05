شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يوضح كيفية الحفاظ علي العاملين الصحيين وتقليل العدوى في العناية المركزة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تحدث الطبيب وليد الهزاني الذي ترأس المجموعة العالمية للتوصيات الطبية لحالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا عن كيفية الحفاظ علي العاملين الصحيين وتقليل العدوى في العناية المركزة.
وأضاف الهزاني خلال حواره في قناة العربية:" بالإجراءات السعودية في التعامل مع أزمة رائعة جدا وسبقت أمريكا الشمالية بمسافات "، متحدثا عن كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي وكيفية دعم المرضي الذين يعانون من انخفاض شديد في الضغط.
وأوضح الهزاني:" القيادة ما قصرت وأصدرت التوصيات في الوقت المناسب "، مشددة:" يجب إتباع الإرشادات التي أوصت بها وزارة الصحة بحذافيرها وعدم الاستهانة بها لأنها مفيدة جدا للتحكم في المرض ".
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