أمطار على منطقة الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات العقيق والقرى وبني حسن وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات العقيق والقرى وبني حسن وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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