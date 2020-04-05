شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: مستعدون لاستقبال المواطنين القادمين من الخارج في دور الضيافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة إن وزارة الخارجية تقوم بتنسيق عودة المواطنين في الخارج إلى الوطن.

وأضاف الربيعة:" توجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد حفظهم الله تقوم وزارة الخارجية بتنسيق عودة المواطنين في الخارج إلى الوطن ".

ولفت الربيعة:" نتشرف في الصحة باستقبال أبنائنا وبناتنا القادمين من الخارج في دور الضيافة الصحية لمدة (١٤) يومًا حرصاً على صحتهم وصحة أهاليهم ".

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن هناك 2385 حالة في البلاد، منها 1863 نشطة، حيث أن مجموع المتعافين بلغ 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة.