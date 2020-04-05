شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بحظر كلي في المملكة لمواجهة الوباء القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تزايدت المطالبات من قبل المواطنين لتطبيق حظر كلى بجميع مناطق المملكة بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

وأطلق مواطنون هاشتاجا بعنوان " حظر كلى " لمطالبة السلطات والجهات المعنية وأصحاب القرار بتطبيق الحظر الكلي بالمملكة للحد من انتشار الفيروس القاتل حتي وصل لترند " تويتر ".

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وعبر مواطنون عن غضبهم واستيائهم من الازدحام الحاصل أمام المحلات خلال الفترة التي تسبق منع التجول بساعات، حيث أن الازدحام قد يؤدي إلى انتقال العدوي بين هؤلاء الأشخاص.

وأثار الهاشتاج انتشارا وتداولا واسعا بين منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات عليه وجاءت كالتالي:" رغم كونه قرار موجع لكنه فعال لأن بعض العقليات لا يمكنها تفهم حجم الأزمة التي نعيشها، بعض العمالة مخالفين في مكة بالرغم من حظر كامل في الأحياء المحظورة ".

وتضمنت التعليقات أيضا:" يجب على الجهات المختصة عدم التهاون وأتمنى أي مقيم يخالف تعليمات سيدي خادم الحرمين أن يتم ترحيله إلى بلاده فوراً ونريد تطهير المملكة من هؤلاء المخالفين ".