شكرا لمتابعة خبر عن وافد يوجه رسالة إلى خادم الحرمين بعد علاجه مجانًا من فيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف وافد باكستاني الجنسية، قصة إصابته بفيروس كورونا المستجد وعلاجه في مستشفى الملك فيصل بالمملكة، إذ أُصيب بالفيروس خلال تواجده بها.

وأوضح الوافد ويُدعى محمد في مقطع فيديو، أنه يقيم في الطائف وسافر إلى الرياض لأداء عملٍ، ومن ثم ظهرت عليه أعراض “ كورونا ” عند عودته للطائف، ليبدأ العلاج.

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وقدّم الوافد، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" على العلاج المجاني، وكذلك إلى مستشفى الملك فيصل المحجوز فيها.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" كان قد أمر بأن يكون علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات العامة والخاصة للسعوديين والوافدين الأجانب مجاناً.