- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مستودع غير مرخص بجازان (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):تمكنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، ضمن الجولات التفتيشية في جازان من إغلاق مستودعًا غير مرخص.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه تم رصد عدة مخالفات متعلقة بالشهادات الصحية واشتراطات التخزين.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مستودع غير مرخص بجازان (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.