شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مستودع غير مرخص بجازان (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تمكنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، ضمن الجولات التفتيشية في جازان من إغلاق مستودعًا غير مرخص.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه تم رصد عدة مخالفات متعلقة بالشهادات الصحية واشتراطات التخزين.

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