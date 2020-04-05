شكرا لمتابعة خبر عن 6 أميرات من بنات الملك عبدالعزيز على قيد الحياة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):تزوّج الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله" ، أكثر من 20 مرة وأنجب 36 أميرًا و27 أميرة من بينهن ستة أميرات لا تزلن على قيد الحياة.
وأوضح حساب "تاريخ آل سعود"، أن الأميرات هن : " الأميرة الجوهرة الثانية، الأميرة لطيفة، الأميرة نورة الثانية، الأميرة مشاعل، الأميرة عبطا، الأميرة طرفة " .
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