شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح حقيقة وفاة الخارجين من منازلهم خلال الأسبوعين المقبلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، من معلومات خاطئة متداولة بشأن وفاة الخارجين من منازلهم خلال الأسبوعين المقبلين.

ووجه أحد متابعي حساب النمر عبر موقع تويتر، قائلا:" يوجد مقطع صوتي متداول يذكر فيه أحدهم أنه من تاریخ 6 من شهر 4 إلى تاریخ ۲۰ سوف ينتشر الوباء وينزل على الأول وحذر من فتح الأب والأم النوافذ أو الشفاطات في المنزل وأن هذا خطر جدا فكل من سيخرج في تلك الأيام سيصاب ويموت ولو كان في الفناء .. ما صحة هذا الكلام؟ ".

ورد النمر، قائلا:" معلومات خاطئة في المقطع المنتشر "، ويأتي ذلك في تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم.