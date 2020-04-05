شكرا لمتابعة خبر عن إتلاف كميات ضخمة من البضائع في بلجرشي بعد واقعة الباصق المصاب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):رصد مقطع فيديو إتلاف كميات ضخمة من البضائع بأحد الأسواق في محافظة بلجرشي، بعد واقعة البصق من أحد العمالة الوافدة.
ويأتي ذلك بعد صدور نتائج الفحوصات التي أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وتفصيلا، قامت بلدية بلجرشي بالتعاون مع الشرطة بإتلاف جميع البضائع في أسواق المزرعة بالمحافظة بسبب حادثة البصق لأحد العمالة الوافد التي أثبتت الفحوصات أنه مصاب بفيروس كورونا.
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