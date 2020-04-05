شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: مقطع التزاحم لشراء البيض تمت معالجته قبل يومين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

إشارة إلى مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" بشأن التزاحم الشديد أمام متجر لشراء البيض، كشفت وزارة التجارة تفاصيل الحالة.

وأكدت الوزارة، أنه ‏تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع الوزارة بالدمام و ‎أمانة الشرقية.

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كما دعت المستهلكين لعدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن حاجتهم.

وكانت "صدى" قد نشرت الفيديو الذي يظهر التزاحم الشديد دون مراعاة لسبل الوقاية من العدوى، أو الإجراءات الاحترازية.

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