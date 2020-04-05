«الصحة» تنفذ دورة تدريبية عن بُعد لـ2600 معلم ومعلمة للتوعية بخطورة كورونا

تتواصل الجهود التوعوية لوزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والحد من انتشاره؛ إذ تحرص على استثمار التقنيات الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها لرفع مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، وبما يسهم في رفد الجهود لمنع انتشار هذه الجائحة.

وفي هذا السياق بدأت الوزارة مؤخرًا تنفيذ دورة تدريبية عن بعد للمعلمين والمعلمات بعنوان «كلنا مسؤول»؛ وذلك بهدف نشر الوعي حول فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، والتعريف بالممارسات الصحيحة لوقف انتشار العدوى في المجتمع؛ حيث يتم تدريب المعلمين والمعلمات على أساليب التوعية المناسبة للطلاب والطالبات، إيمانًا بدورهم الكبير في هذه المرحلة الاستثنائية كشركاء لـ«الصحة» في الحملة التوعوية؛ حيث تم حتى الآن تسجيل ما يقارب 2600 معلم ومعلمة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية إدراكًا من وزارة الصحة للدور الفاعل للمعلمين باعتبارهم جزءًا أساسيًّا في أي فعالية توعوية موجهة للطلاب. ويتوقع أن تستقطب الدورة نحو 10 آلاف معلم ومعلمة يمتد تأثيرهم إلى نحو 200 ألف طالب وطالبة، ومن ثم امتداد هذا التأثير إلى الأهالي والأصدقاء.

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وخصصت الوزارة رابطًا إلكترونيًّا للتسجيل في الدورة:

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