بعد انتهاء الحق الخاص في الدعوى.. الإفراج عن الشاعر تركي الميزاني

12 شعبان 1441 / 05 أبريل 2020 06:52 م
قال المحامي الدكتور محمد الجضعي، إنه تم الإفراج عن الشاعر تركي الميزاني من السجن، عقب صدور قرار الإفراج الفوري عنه، بعد انتهاء الحق الخاص في الدعوى، لافتًا إلى أن الإفراج جاء عقب تقصي الجهات العدلية القضية من كافة جوانبها.
وأشاد المحامي الجضعي، وهو المترافع عن تركي الميزاني، خلال تصريحاته لـ«عاجل»، بعدالة القضاء الشرعي واستقلاليته وحياده، الذي يحظى بدعم من القيادة الحكيمة.
يُذكر أن الشاعر تركي الميزاني يعتبر من رموز فن القلطة وله جماهيرية كبيرة، وقد أوقف منذ أكثر ثمانية أشهر، للتحقيق في قضية جنائية مع آخرين نظرها القضاء.
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