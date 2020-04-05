إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. «الخارجية» تطلق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة إلى المملكة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم هم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، وللتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين- أعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات في الخارج، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًّا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة إلى المملكة سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد 12/08/1441هـ الموافق 05/04/2020م، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج في البلدان الأشد تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل. وأشارت الوزارة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة 14 يومًا.

وأوضحت وزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة. ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334)، وتمنَّت للمواطنين والمواطنات كافةً، عودة آمنة إلى أرض الوطن، وأن يبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة.