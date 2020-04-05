بالصور.. إمارة الجوف تنشر أسعار الخضراوات والفواكه الأساسية

تنشر إمارة منطقة الجوف بشكل يومي أسعار الخضراوات والفواكه في مدن ومحافظات المنطقة للمواطنين والمقيمين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في خطوة منها لنشر ثقافة الوعي لدى الجميع، وذلك بتوجيه من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.
وأوضح المستشار الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن إمارة المنطقة شرعت في نشر أسعار الخضراوات والفواكه الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم يوميًا على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة من أمير المنطقة وحرصه على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة وحفظ حقوقهم من خلال تزويدهم بالأسعار لمطابقتها عند الشراء حتى لا يكونوا ضحية جشع بعض التجار والابلاغ عنهم.
وأكد الحموان أن الأسعار تتحدث يوميًا بناء على أسعار موردي الجملة في المنطقة بعد مراجعتها من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومطابقتها مع أصل فواتير الشراء من قِبل أمانة المنطقة التي تقوم بنشرها على الشاشة الإلكترونية في سوق الخضار والفواكه .
ودعا مستشار إمارة الجوف الإعلامي إلى التعاون من قبل الجميع والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات على تطبيق بلاغات بلدي أو على بلاغات وزارة التجارة رقم 1900، متمنيًا للجميع دوام الصحة والسلامة.
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إمارة الجوف تنشر أسعار الخضراوات والفواكه على مواقع التواصل الاجتماعي
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