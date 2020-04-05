«أبشر» يوضح آلية الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية

أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام الشامل إلكترونيًا عن المخالفات المرورية والتي تمكن الأشخاص من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة عليهم أو على أحد أفراد الأسرة.

ووفقا للحساب الرسمي لمنصة أبشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فإنه يمكنك الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية من خلال الدخول لحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي» ثم اضغط على استعلامات ثم اختر «المرور» ثم «الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية».

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر، عن طريق الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ومن ضمن المخالفات المرورية، عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى، أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين، ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط، بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.

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كذلك يعد استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى عشرة آلاف ريال، وبحد أدنى 5 آلاف ريال بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة هذه المخالفة، إذ نص نظام المرور نقل مركبة اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى لنفس المالك لكن بشروط.

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