«سكني» يطلق مشروع «نساج تاون2» في الدمام ويتيح حجزه إلكترونيًّا

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع «نساج تاون 2» في مدينة الدمام، ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ يوفر المشروع أكثر من 1600 فيلا سكنية متعددة المساحات والتصاميم، تلائم كافة احتياجات الأسر السعودية. ويُضاف المشروع إلى 27 مشروعًا تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها، وتوفر 20 ألفًا و665 وحدة متنوعة.

وأوضح «سكني»، في بيان صحفي اليوم، أن مشروع «نساج تاون2» يقع داخل المناطق العمرانية بجوار مجمع الملك فهد الطبي العسكري القريب من طريق الدمام-الرياض، بمساحة إجمالية تزيد عن مليون متر مربع، ويوفر 1653 فيلا سكنية ذات مساحات متعددة تصل إلى 340 مترًا مربعًا، تبدأ أسعارها من 640 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة؛ حيث يأتي المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تخدم أكثر من 100 ألف نسمة، في بيئة حضارية متكاملة تحوي المسطحات الخضراء والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والمراكز الأمنية.

ولفت «سكني» إلى أن المشروع يمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة ورصف وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة، ويأتي امتدادًا لنحو 73 مشروعًا تحت الإنشاء، توفر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 42 مشروعًا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

ويتيح «سكني» عبر الموقع الإلكتروني على الرابط ، أو تطبيق الهواتف الذكية، إجراءات الحجز الإلكتروني للوحدات عبر خطوات سهلة وميسرة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى يوفرها البرنامج عبر منصاته الرقمية المختلفة، بجانب المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090 للإجابة على كافة الاستفسارات حول جميع المشاريع.

يُذكر أن برنامج «سكني» أعلن، مطلع العام الجاري، عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم؛ منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقَّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.