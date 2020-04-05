أبلغ عنه مواطن.. أمانة عسير تضبط صالون حلاقة منزليًّا

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم، صالون حلاقة يديره عامل مقيم في منزل سكني.
وجاء ضبط العامل بعد تلقي بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود صالون حلاقة في منزل سكني رغم الإجراءات المشددة حاليًّا ومنع ممارسة جميع أنشطة صالونات الحلاقة حفاظًا على سلامة العامة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأوضحت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتسليمه للجهات ذات العلاقة.
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