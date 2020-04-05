

بغداد 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

قتل وأصيب خمسة من عناصر قوات الأمن العراقية في هجوم إرهابي بمدينة الرطبة بغرب العراق اليوم.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بمقتل جنديين اثنين, وإصابة ثلاثة آخرين بجروح , جميعهم من منتسبي الفوج الثالث اللواء الأول التابع للفرقة الأولى, وذلك بعد تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون والرمي المباشر من قبل عناصر "داعش" الإرهابية في منطقة الكليو 45 بمنطقة الرطبة غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية تجري الآن عملية تفتيش دقيقة وواسعة بحثاً عن المهاجمين.

// انتهى //

19:44ت م

0164





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل وإصابة 5 من عناصر قوات الأمن العراقية في هجوم إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.